Пухначёв Македон Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Пухначёв Македон

Автор
ЕМ
Максимова Е.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Пухначёв Игнат (Игнатий) Македонович1895 г.р.
Косолапова (Пухначёва) Мария (Маруся) Македоновна1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Пухначёв Игнат (Игнатий) Македонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Косолапова (Пухначёва) Мария (Маруся) Македоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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