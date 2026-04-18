Пухначёв Македон
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Пухначёв Игнат (Игнатий) Македонович1895 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Пухначёв Игнат (Игнатий) Македонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1901
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Косолапова (Пухначёва) Мария (Маруся) Македоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно