Ветчинкина Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1899
Дата смерти02.01.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1926
Сын: Ветчинкин Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Ветчинкин Григорий Дементьевич
Рождение ребёнка
10.01.1933
Сын: Ветчинкин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Ветчинкин Григорий Дементьевич
Рождение ребёнка
10.04.1936
Дочь: Баранова Зоя Григорьевна
Отец ребёнка: Ветчинкин Григорий Дементьевич
Паутово, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветчинкин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Ветчинкин Григорий Дементьевич
Смерть
02.01.1979