Ветчинкина Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветчинкина Степанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1899

Дата смерти

02.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1926

Сын: Ветчинкин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Ветчинкин Григорий Дементьевич

Рождение ребёнка
10.01.1933

Сын: Ветчинкин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Ветчинкин Григорий Дементьевич

Рождение ребёнка
10.04.1936

Дочь: Баранова Зоя Григорьевна

Отец ребёнка: Ветчинкин Григорий Дементьевич

Паутово, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветчинкин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Ветчинкин Григорий Дементьевич

Смерть
02.01.1979
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