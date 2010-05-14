Минин Евгений Григорьевич
Место рожденияРеспублика Коми, Усть-Вымский район, поселок Жешарт
Дата рождения27.02.1944
Дата смерти14.05.2010
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1944
Республика Коми, Усть-Вымский район, поселок Жешарт
Рождение ребёнка
15.04.1979
Дочь: Афанасьева Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Минина Любовь Васильевна
Республика Коми, Усть-Вымский район, поселок Мадмас
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минина Любовь Васильевна
Смерть
14.05.2010
Республика Коми, Усть-Вымский район, поселок Мадмас