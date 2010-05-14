Минин Евгений Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинин Евгений Григорьевич

Минин Евгений Григорьевич

avatar

Место рождения

Республика Коми, Усть-Вымский район, поселок Жешарт

Дата рождения

27.02.1944

Дата смерти

14.05.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1944

Отец: Минин Григорий Степанович

Мать: Минина Елизавета Степановна

Республика Коми, Усть-Вымский район, поселок Жешарт
Рождение ребёнка
15.04.1979

Дочь: Афанасьева Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Минина Любовь Васильевна

Республика Коми, Усть-Вымский район, поселок Мадмас
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минина Любовь Васильевна

Смерть
14.05.2010
Республика Коми, Усть-Вымский район, поселок Мадмас
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close