Ветров Пётр 2-й Иванов
мужской, родился 14.12.1846 ст., Щемелинки, Липецкая волость, Гжатский уезд
умер Неизвестно
МатьЕкатерина АртемиеваОколо 1807 г.р.
ОтецИоанн 1-й Антонов23.04.1809 ст. г.р.
Супруги
Ветрова Анна БогдановаОколо 1847 г.р.
Дети
Ветров Семён Петрович30.01.1884 ст. г.р.
Ветрова Иустиния ПетроваНеизвестно г.р.
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Комментарий
Рождение
14.12.1846 ст.
Отец: Иоанн 1-й Антонов
Мать: Екатерина Артемиева
Щемелинки, Липецкая волость, Гжатский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ветрова Анна Богданова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ветрова Иустиния Петрова
Мать ребёнка: Ветрова Анна Богданова
Рождение ребёнка
30.01.1884 ст.
Мать ребёнка: Ветрова Анна Богданова
Щемелинки, Липецкая волость, Гжатский уезд
Смерть
Неизвестно
крещен 15.12.1846 в церкви с. Златоустова восприемники Липецкого правления деревни Щемелинок крестьянин Иван Калинников и крестьянина Филиппа Иванова жена Дарья Семенова