Ветров Пётр 2-й Иванов 14.12.1846 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ветров Пётр 2-й Иванов

Автор
МП
Парамонская М.

мужской, родился 14.12.1846 ст., Щемелинки, Липецкая волость, Гжатский уезд

умер Неизвестно

Мать
Екатерина АртемиеваОколо 1807 г.р.
Отец
Иоанн 1-й Антонов23.04.1809 ст. г.р.
Супруги
Ветрова Анна БогдановаОколо 1847 г.р.
Дети
Ветров Семён Петрович30.01.1884 ст. г.р.
Ветрова Иустиния ПетроваНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1846 ст.

Отец: Иоанн 1-й Антонов

Мать: Екатерина Артемиева

Щемелинки, Липецкая волость, Гжатский уезд

крещен 15.12.1846 в церкви с. Златоустова восприемники Липецкого правления деревни Щемелинок крестьянин Иван Калинников и крестьянина Филиппа Иванова жена Дарья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ветрова Анна Богданова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ветрова Иустиния Петрова

Мать ребёнка: Ветрова Анна Богданова

Рождение ребёнка
30.01.1884 ст.

Сын: Ветров Семён Петрович

Мать ребёнка: Ветрова Анна Богданова

Щемелинки, Липецкая волость, Гжатский уезд

крещен 01.02.1884

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.