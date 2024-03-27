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Чикин Алексей Матвеевич

Место рождения

Московская обл., Ногинский р-н, д. Ботово

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1896 г.р.
1907 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Чикин Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чикина А

Совершение преступления
Неизвестно
Чикин Алексей Матвеевич (1880) Дата рождения: 1880 г. Пол: мужчина Профессия / место работы: продавец угля Место проживания: Московская обл., Ногинский р-н, дер. Ботово Архивное дело: дело П-75542 Ист... Показать все
Рождение ребёнка
1896

Сын: Чикин Петр Красноармеец

Мать ребёнка: Чикина А

Рождение ребёнка
1907

Сын: Чикин Сергей Рядовой

Мать ребёнка: Чикина А

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чикина А

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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