Чикин Алексей Матвеевич
Место рожденияМосковская обл., Ногинский р-н, д. Ботово
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Чикин Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чикина А
Совершение преступления
Неизвестно
Чикин Алексей Матвеевич (1880) Дата рождения: 1880 г. Пол: мужчина Профессия / место работы: продавец угля Место проживания: Московская обл., Ногинский р-н, дер. Ботово Архивное дело: дело П-75542 Ист... Показать все
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Чикина А
Рождение ребёнка
1907
Сын: Чикин Сергей Рядовой
Мать ребёнка: Чикина А
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чикина А
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно