Осипов Никанор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Кропотухина Евдокия Никаноровна
Мать ребёнка: Осипова ?
Россия, рамонский р-н, Масловка
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Осипов Николай Никанорович
Мать ребёнка: Осипова ?
Россия, село Князево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трибунских Ольга
Мать ребёнка: Осипова ?
Воронеж.обл, с.Красное
Смерть
Неизвестно