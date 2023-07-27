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Лысенков Александр Максимович

Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

08.10.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.10.1898
1) Фонд 2184 Опись 1 Д.75 стр.76 (приписка на полях) => 2) ЦГА Московской области_ МА Ступино_Ф.89_Оп.1_Д.380_запись №121
Рождение
08.10.1898 ст.

Отец: Лысенков Максим Фёдорович

Мать: Лысенкова Мария Васильевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
19.07.1923

Жена: Лысенкова (Лоскутова) Пелагея Ефимовна

Источники: 1) Ф.2184 Оп.1 Д.75 стр. 54 (приписка на полях) => 2) ЦГА Московской области_ МА Ступино_Ф.89_Оп.1_Д.380_запись №121
Рождение ребёнка
08.12.1927

Сын: Лысенков Николай Александрович

Мать ребёнка: Лысенкова (Лоскутова) Пелагея Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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