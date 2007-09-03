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Чуприкова (Афонина) Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1936

Дата смерти

03.09.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1936

Отец: Афонин Петр Иванович

Мать: Афонина Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
07.08.1957

Сын: Чуприков Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Чуприков Александр Захарович

Рождение ребёнка
26.04.1961

Сын: Чуприков Петр Александрович

Отец ребёнка: Чуприков Александр Захарович

Рождение ребёнка
02.10.1965

Сын: Чуприков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Чуприков Александр Захарович

Рождение ребёнка
28.02.1969

Сын: Чуприков Александр Александрович

Отец ребёнка: Чуприков Александр Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуприков Александр Захарович

Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
рабочая чугунно-литейного завода
Смерть
03.09.2007
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