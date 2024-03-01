Азарных Елена Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Азарных Антон Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Отец ребёнка: Азарных Антон Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Азарных Антон Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Азарных Антон Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Азарных Антон Антонович