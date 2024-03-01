Азарных Елена Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азарных Елена Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Азарных Антон Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: Азарных Антон Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Азарных Антон Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Азарных Антон Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Азарных Антон Антонович

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