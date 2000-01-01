Кондратьев Фёдор Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1947
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1946
дер. Ошары
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Около 1947
дер. Ошары