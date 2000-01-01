Кондратьев Фёдор Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Фёдор Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1947

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Анастасия Тимофеевна

дер. Ошары
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Анастасия Тимофеевна

Смерть
Около 1947
дер. Ошары
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