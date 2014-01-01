Катканов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катканов Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971

Отец: Катканов Сергей

Мать: Катканова Светлана Павловна

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