Конев Иван Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конев Иван Никитич

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Место рождения

Шешминская Крепость, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.12.1898

Дата смерти

19.11.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Шешминская Крепость, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1915 по 1915
Баку, Азербайджан
Место жительства
С 1917 по 1919
Шешминская Крепость, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1921 по 1924
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
19.11.1983
Самара, Самара, Самарская область
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