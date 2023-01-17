Конев Иван Никитич
Место рождения
Дата рождения23.12.1898
Дата смерти19.11.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1915 по 1915
Баку, Азербайджан
Место жительства
С 1917 по 1919
Место жительства
С 1921 по 1924
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
19.11.1983
Самара, Самара, Самарская область