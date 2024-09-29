Старостин Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения18.04.1915
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1915
Место рождения: Московская обл., Иваньковский р-н, Сенцово
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
13.11.1937
Дата призыва 13.11.1937 Место призыва: Бауманский РВК, Московская обл., г. Москва, Бауманский р-н Воинское звание капитан администр. службы ; капитан админ. сл. Воинская часть 91 зенпулд. Награды М... Показать все
Смерть
1994
Химкинское кладбище