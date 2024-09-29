Старостин Иван Григорьевич 18.04.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Старостин Иван Григорьевич

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Место рождения

Сенцово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

18.04.1915

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1915

Отец: Старостин Григорий Семенович

Мать: Старостина (Матвеева) Елена Федоровна

Сенцово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Место рождения: Московская обл., Иваньковский р-н, Сенцово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старостина (Колмакова) Маргарита Александровна

Военная служба
13.11.1937
Москва, город федерального значения Москва
Дата призыва 13.11.1937 Место призыва: Бауманский РВК, Московская обл., г. Москва, Бауманский р-н Воинское звание капитан администр. службы ; капитан админ. сл. Воинская часть 91 зенпулд. Награды М... Показать все
Смерть
1994
Москва, город федерального значения Москва
Химкинское кладбище

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