Назаров Клим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Клим

Место рождения

Гуторова, Сущевская волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

1911

Дата смерти

18.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Гуторова, Сущевская волость, Духовщинский уезд
Смерть
18.12.1942
Славута, Хмельницька область
Лагерь смерти "Гросс Лазарет"
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