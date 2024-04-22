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Назаров Клим
Назаров Клим
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Место рождения
Гуторова
, Сущевская волость, Духовщинский уезд
Дата рождения
1911
Дата смерти
18.12.1942
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
SB
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Гуторова
, Сущевская волость, Духовщинский уезд
Смерть
18.12.1942
Славута
, Хмельницька область
Лагерь смерти "Гросс Лазарет"
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