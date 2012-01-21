Воробьёв Михаил Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения16.11.1923
Дата смерти21.01.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1949
Дочь: Сойту (Воробьёва) Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Воробьёва (Пивоварова) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
22.05.1954
Дочь: Чулочи (Воробьёва) Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Воробьёва (Пивоварова) Любовь Ивановна
Смерть
21.01.2012
Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область