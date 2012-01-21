Воробьёв Михаил Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Михаил Евгеньевич

Место рождения

Хвойная, Солецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

16.11.1923

Дата смерти

21.01.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Хвойная, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва (Пивоварова) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
31.03.1949

Дочь: Сойту (Воробьёва) Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Воробьёва (Пивоварова) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
22.05.1954

Дочь: Чулочи (Воробьёва) Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Воробьёва (Пивоварова) Любовь Ивановна

Смерть
21.01.2012
Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

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