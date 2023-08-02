Свиридов Прохор Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридов Прохор Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Свиридов Макар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Свиридов Михаил Прохорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Прохоровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Прохоровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свиридов Алексей Прохорович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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