Буянова (Витчинова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянова (Витчинова) Мария Григорьевна

Место рождения

г. Ташкент

Дата рождения

07.11.1906

Дата смерти

05.02.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1906

Отец: Витчинов Григорий

Мать: не указана

г. Ташкент
Рождение ребёнка
03.08.1930

Сын: Буянов Геннадий Сергеевич

Отец ребёнка: Буянов Сергей Данилович

Бишке́к (кирг. Бишкек; ранее Пишпе́к, Фру́нзе) — столица Киргизии
Рождение ребёнка
До 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буянов Сергей Данилович

Рождение ребёнка
08.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буянов Сергей Данилович

ГОР. ПРЖЕВАЛЬСК ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буянов Сергей Данилович

Смерть
05.02.1986
Ялта, Ялта, Республика Крым
Причина смерти: смешанный цирроз печени | Свидетельство от смерти II-АП № 292990 выдано 06 февраля 1986г. Гор.ЗАГС г. Ялта. Запись № 100 от 06-02-1986
Похороны
Неизвестно
Ялта, Ялта, Республика Крым
Старое кладбище
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