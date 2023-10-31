Буянова (Витчинова) Мария Григорьевна
Место рожденияг. Ташкент
Дата рождения07.11.1906
Дата смерти05.02.1986
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1906
Отец: Витчинов Григорий
г. Ташкент
Рождение ребёнка
03.08.1930
Сын: Буянов Геннадий Сергеевич
Отец ребёнка: Буянов Сергей Данилович
Бишке́к (кирг. Бишкек; ранее Пишпе́к, Фру́нзе) — столица Киргизии
Рождение ребёнка
До 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буянов Сергей Данилович
Рождение ребёнка
08.10.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буянов Сергей Данилович
ГОР. ПРЖЕВАЛЬСК ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.1986
Причина смерти: смешанный цирроз печени | Свидетельство от смерти II-АП № 292990 выдано 06 февраля 1986г. Гор.ЗАГС г. Ялта. Запись № 100 от 06-02-1986
Похороны
Неизвестно
Старое кладбище