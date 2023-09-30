Гликерия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1882

Дочь: Герасимова Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Герасимов Петр Иванов

Рождение ребёнка
08.03.1894

Дочь: Герасимова Дарья Петрова

Отец ребёнка: Герасимов Петр Иванов

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Маркеева (Герасимова) Прасковья Петрова

Отец ребёнка: Герасимов Петр Иванов

Александровское, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно

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