Гликерия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1882
Дочь: Герасимова Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Герасимов Петр Иванов
Рождение ребёнка
08.03.1894
Дочь: Герасимова Дарья Петрова
Отец ребёнка: Герасимов Петр Иванов
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Маркеева (Герасимова) Прасковья Петрова
Отец ребёнка: Герасимов Петр Иванов
Александровское, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно