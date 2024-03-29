Пажитнова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пажитнова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Пажитнов Иван Евстафьевич

Отец ребёнка: Пажитнов Евстафий Александрович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Стефанида Евстафьевна

Отец ребёнка: Пажитнов Евстафий Александрович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Пажитнов Панфер Евстафьевич

Отец ребёнка: Пажитнов Евстафий Александрович

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