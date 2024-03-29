Пажитнова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Сын: Пажитнов Иван Евстафьевич
Отец ребёнка: Пажитнов Евстафий Александрович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Стефанида Евстафьевна
Отец ребёнка: Пажитнов Евстафий Александрович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Пажитнов Панфер Евстафьевич
Отец ребёнка: Пажитнов Евстафий Александрович