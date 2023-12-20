Борзов Иван Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Борзов Гавриил Евстафиев
Мать: Борзова Елена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Борзова) Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Борзова Настасья Филипова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Борзова) Степанида Иванова
Мать ребёнка: Борзова Настасья Филипова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Борзов Никит Иванов
Мать ребёнка: Борзова Настасья Филипова
Смерть
Неизвестно