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Борзов Иван Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Борзов Гавриил Евстафиев

Мать: Борзова Елена Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борзова Настасья Филипова

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Борзова) Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Борзова Настасья Филипова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Борзова) Степанида Иванова

Мать ребёнка: Борзова Настасья Филипова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Борзов Никит Иванов

Мать ребёнка: Борзова Настасья Филипова

Смерть
Неизвестно

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