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Евдокия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жоголев Максим Кириллов

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Жоголева) Елена Максимова

Отец ребёнка: Жоголев Максим Кириллов

Рождение ребёнка
1861

Сын: Жоголев Кирилл Максимов

Отец ребёнка: Жоголев Максим Кириллов

Рождение ребёнка
1869

Сын: Жоголев Василий Масимов

Отец ребёнка: Жоголев Максим Кириллов

Смерть
Неизвестно

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