Евдокия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Жоголева) Елена Максимова
Отец ребёнка: Жоголев Максим Кириллов
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Жоголев Максим Кириллов
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Жоголев Максим Кириллов
Смерть
Неизвестно