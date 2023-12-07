Иваха Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти04.08.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1898
Дочь: (Иваха) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Иваха Григорий Петрович
Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
05.03.1907
Дочь: (Иваха) Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Иваха Григорий Петрович
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.05.1912
Дочь: (Иваха) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Иваха Григорий Петрович
Рождение ребёнка
27.05.1913
Сын: Иваха Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Иваха Григорий Петрович
Смерть
04.08.1919