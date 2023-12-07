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Иваха Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

04.08.1919

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иваха Григорий Петрович

Рождение ребёнка
24.11.1898

Дочь: (Иваха) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Иваха Григорий Петрович

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
05.03.1907

Дочь: (Иваха) Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Иваха Григорий Петрович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.05.1912

Дочь: (Иваха) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Иваха Григорий Петрович

Слюдянка, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.05.1913

Сын: Иваха Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Иваха Григорий Петрович

Слюдянка, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
04.08.1919
Слюдянка, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область

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