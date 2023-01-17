Трантин Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трантин Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Трантин Кузьма Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Андреевка, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Трантин Ефим Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Андреевка, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трантин Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Андреевка, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трантин Фома Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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