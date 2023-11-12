Кузьмина Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1956
Рождение ребёнка
19.04.1976
Дочь: Сафронова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
06.06.1979
Дочь: Петрова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
19.01.1981
Дочь: Терехова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Николаевич