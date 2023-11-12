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Кузьмина Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1956

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1956

Отец: Бициоха Михаил Константинович

Мать: Бициоха Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
19.04.1976

Дочь: Сафронова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
06.06.1979

Дочь: Петрова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
19.01.1981

Дочь: Терехова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Николаевич

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