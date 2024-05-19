Сороковой Петр Фёдорович 21.?.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сороковой Петр Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.?.1915

Дата смерти

14.03.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
21.?.1915

Отец: Сороковой Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сороковая (Ражева) Елена Константиновна

Рождение ребёнка
30.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сороковая (Ражева) Елена Константиновна

Рождение ребёнка
19.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сороковая (Ражева) Елена Константиновна

Смерть
14.03.1993

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