Сороковой Петр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.?.1915
Дата смерти14.03.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.?.1915
Отец: Сороковой Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сороковая (Ражева) Елена Константиновна
Рождение ребёнка
19.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сороковая (Ражева) Елена Константиновна
Смерть
14.03.1993