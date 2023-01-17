Попова (Федякова) Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти?.12.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Федяков Иван Федорович
Мать: Федякова Евдокия
д. Мошкино
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Посохина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Попов Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Яков
Работа или профессия
Неизвестно
работала в колхозе
Смерть
?.12.1993