Попова (Федякова) Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова (Федякова) Фекла Ивановна

Попова (Федякова) Фекла Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.12.1993

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Федяков Иван Федорович

Мать: Федякова Евдокия

д. Мошкино
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Посохина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Попов Яков

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Яков

Работа или профессия
Неизвестно
работала в колхозе
Смерть
?.12.1993
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close