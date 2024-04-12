Дубовицкий Игорь
Место рождения
Дата рождения10.01.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1964
Отец: Дубовицкий Николай
Мать: Дубовицкая Людмила
Рождение ребёнка
16.06.1985
Дочь: Шнырова Наталья
Мать ребёнка: Дубовицкая Любовь
Леонидовка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.08.1988
Сын: Дубовицкий Николай
Мать ребёнка: Дубовицкая Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубовицкая Любовь