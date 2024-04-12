Дубовицкий Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубовицкий Игорь

Дубовицкий Игорь

Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

10.01.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1964

Отец: Дубовицкий Николай

Мать: Дубовицкая Людмила

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
16.06.1985

Дочь: Шнырова Наталья

Мать ребёнка: Дубовицкая Любовь

Леонидовка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.08.1988

Сын: Дубовицкий Николай

Мать ребёнка: Дубовицкая Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовицкая Любовь

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close