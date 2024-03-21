Богданов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ол
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова (Семенова) Надежда Терентьевна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Богданов Александр Александрович

Мать ребёнка: Богданова (Семенова) Надежда Терентьевна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Богданов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Богданова (Семенова) Надежда Терентьевна

Смерть
Неизвестно

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