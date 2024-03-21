Богданов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1953
Сын: Богданов Александр Александрович
Мать ребёнка: Богданова (Семенова) Надежда Терентьевна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Богданов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Богданова (Семенова) Надежда Терентьевна
Смерть
Неизвестно