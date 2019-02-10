Куркин Владислав Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1950
Дата смерти10.02.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.02.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 03.05.1970
Сын: Куркин Андрей Владиславович
Мать ребёнка: Куркина Ольга Юрьевна
Рождение ребёнка
19.07.1974
Дочь: Куркина Чистяковп Наталья Владиславна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.02.2019