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Куркин Владислав Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1950

Дата смерти

10.02.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
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Рождение
19.02.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 03.05.1970

Сын: Куркин Андрей Владиславович

Мать ребёнка: Куркина Ольга Юрьевна

Рождение ребёнка
19.07.1974

Дочь: Куркина Чистяковп Наталья Владиславна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
10.02.2019

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