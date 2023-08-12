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Борзенков Мануил Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

30.06.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Борзенков Прокопий Васильевич

Мать: Борзенкова Агриппина Тимофеевна

Бракосочетание
09.11.1880 ст.

Жена: Печерских Анна Яковлевна

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Зарегистрировали свои отношения и обвенчались В.-Кужебарская Покровская церковь
Рождение ребёнка
1888

Сын: Борзенков Спиридон Мануилович

Мать ребёнка: Печерских Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
12.06.1889

Сын: Борзенков Ануфрий Мануилович

Мать ребёнка: Печерских Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Борзенков Афанасий Мануилович

Мать ребёнка: Печерских Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
18.12.1894

Дочь: Борзенкова Анфиса Мануиловна

Мать ребёнка: Печерских Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
18.12.1894

Сын: Борзенков Григорий Мануилович

Мать ребёнка: Печерских Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
02.03.1900

Сын: Борзенков Герасим Мануилович

Мать ребёнка: Печерских Анна Яковлевна

Смерть
30.06.1902
Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.02.1903

Дочь: Борзенкова Марина Мануиловна

Мать ребёнка: Печерских Анна Яковлевна

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