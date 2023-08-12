Борзенков Мануил Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти30.06.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
09.11.1880 ст.
Жена: Печерских Анна Яковлевна
Зарегистрировали свои отношения и обвенчались В.-Кужебарская Покровская церковь
Рождение ребёнка
1888
Сын: Борзенков Спиридон Мануилович
Мать ребёнка: Печерских Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
12.06.1889
Сын: Борзенков Ануфрий Мануилович
Мать ребёнка: Печерских Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Борзенков Афанасий Мануилович
Мать ребёнка: Печерских Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
18.12.1894
Дочь: Борзенкова Анфиса Мануиловна
Мать ребёнка: Печерских Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
18.12.1894
Сын: Борзенков Григорий Мануилович
Мать ребёнка: Печерских Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
02.03.1900
Сын: Борзенков Герасим Мануилович
Мать ребёнка: Печерских Анна Яковлевна
Смерть
30.06.1902
Рождение ребёнка
22.02.1903
Дочь: Борзенкова Марина Мануиловна
Мать ребёнка: Печерских Анна Яковлевна