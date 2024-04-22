Лурсманошвили Бадрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лурсманошвили Бадрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лурсманошвили (Ковалева) Галина Викторовна

Рождение ребёнка
25.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лурсманошвили (Ковалева) Галина Викторовна

Рождение ребёнка
25.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лурсманошвили (Ковалева) Галина Викторовна

Смерть
Неизвестно

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