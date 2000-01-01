Любимов Трофим Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимов Трофим Игнатьев

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Место рождения

Станица Екатериненская Великого Войска Донского

Дата рождения

22.07.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1867

Отец: Любимов Игнат Федотов

Мать: Евгения Петрова

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
29.11.1894

Сын: Любимов Иоан Трофимов

Мать ребёнка: Любимова Ирина Корнеева

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любимова Ирина Корнеева

Смерть
Неизвестно
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