Любимов Трофим Игнатьев
Место рожденияСтаница Екатериненская Великого Войска Донского
Дата рождения22.07.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1867
Отец: Любимов Игнат Федотов
Мать: Евгения Петрова
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
29.11.1894
Мать ребёнка: Любимова Ирина Корнеева
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любимова Ирина Корнеева
Смерть
Неизвестно