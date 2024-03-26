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Жукович Владимир Андреевич
Жукович Владимир Андреевич
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Древо
Место рождения
Хомск
, Дрогичинский район, Брестская область
Дата рождения
21.04.1963
Пол
Мужской
Отец
Жукович Андрей Васильевич
1939 г.р.
Мать
Жукович (Калютич) Надежда Николаевна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1963
Отец:
Жукович Андрей Васильевич
Мать:
Жукович Надежда Николаевна
Хомск
, Дрогичинский район, Брестская область
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