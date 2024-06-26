Попова (- Пономарёва) Агафия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1917
Жених - Суксунского завода крестьянин, 62 года, 2 браком, правосл Невеста - крестьянская вдова дер Оналихиной Верх-Суксунской волости, 48 лет, 2 браком, правосл Источник: ГАПК Ф 719 Оп 6 Д 20 стр 30 №... Показать все
Смерть
Неизвестно