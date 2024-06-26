Попова (- Пономарёва) Агафия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (- Пономарёва) Агафия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.09.1917

Муж: Попов Василий Фёдорович

Жених - Суксунского завода крестьянин, 62 года, 2 браком, правосл Невеста - крестьянская вдова дер Оналихиной Верх-Суксунской волости, 48 лет, 2 браком, правосл Источник: ГАПК Ф 719 Оп 6 Д 20 стр 30 №... Показать все
Смерть
Неизвестно

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