Калугин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугин Николай

Место рождения

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика

Дата рождения

17.11.1947

Дата смерти

03.02.1996

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1947

Отец: Калугин Стефан

Мать: не указана

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
08.02.1969

Жена: скрыто настройками приватности

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
11.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
04.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
03.02.1996
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика

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