Калугин Николай
Место рождения
Дата рождения17.11.1947
Дата смерти03.02.1996
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1947
Отец: Калугин Стефан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.02.1969
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.02.1996