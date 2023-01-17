Хирная Мария Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хирная Мария Никандровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1880

Дочь: Селиверстова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Хирный Яков Антонович

Липчанка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хирный Яков Антонович

Смерть
Неизвестно
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