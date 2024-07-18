Агафья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Афимья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Тихонович
Рождение ребёнка
20.07.1840
Дочь: Макрида Артемьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 1850