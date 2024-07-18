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Агафья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Тихонович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Тихонович

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Афимья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Тихонович

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1840

Дочь: Макрида Артемьевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
После 1850

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