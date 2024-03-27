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Равия Расых Кызы

Место рождения

Ишмурзино-Суринск Яльчикский р-н Чувашии

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Салахетдинов Расых

Мать: Фахрижихан

Ишмурзино-Суринск Яльчикский р-н Чувашии
Рождение ребёнка
10.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исмаев Салих

д. Суриле Яльчикского р-на Чувашии
Смерть
Неизвестно
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