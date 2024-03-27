Равия Расых Кызы
Место рожденияИшмурзино-Суринск Яльчикский р-н Чувашии
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Салахетдинов Расых
Мать: Фахрижихан
Ишмурзино-Суринск Яльчикский р-н Чувашии
Рождение ребёнка
10.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исмаев Салих
д. Суриле Яльчикского р-на Чувашии
Смерть
Неизвестно