Зубанова (Иванова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1909
Дата смерти15.02.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1909
Отец: Иванов Иван
Мать: Иванова Устинья
Рождение ребёнка
04.09.1936
Дочь: Серафима Афанасьевна
Отец ребёнка: Зубанов Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
24.02.1938
Дочь: Галина Афанасьевна
Отец ребёнка: Зубанов Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
22.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зубанов Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
22.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зубанов Афанасий Михайлович
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
15.02.1998