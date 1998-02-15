Зубанова (Иванова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубанова (Иванова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1909

Дата смерти

15.02.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1936 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1909

Отец: Иванов Иван

Мать: Иванова Устинья

Рождение ребёнка
04.09.1936

Дочь: Серафима Афанасьевна

Отец ребёнка: Зубанов Афанасий Михайлович

Рождение ребёнка
24.02.1938

Дочь: Галина Афанасьевна

Отец ребёнка: Зубанов Афанасий Михайлович

Рождение ребёнка
22.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубанов Афанасий Михайлович

Рождение ребёнка
22.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубанов Афанасий Михайлович

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
15.02.1998
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