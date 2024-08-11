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Шабельская (Крюкова) Александра Михайловна

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

28.02.1858

Дата смерти

30.01.1905

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1858

Отец: Крюков Михаил Григорьевич

Мать: Крюкова Пелагея Гавриловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
После 1884

Муж: Шабельский Павел Иванович

Рождение ребёнка
25.04.1885

Сын: Шабельский Владимир Павлович

Отец ребёнка: Шабельский Павел Иванович

Рождение ребёнка
21.04.1886

Дочь: (Шабельская) Елена Павловна

Отец ребёнка: Шабельский Павел Иванович

Рождение ребёнка
19.10.1887

Сын: Шабельский Иван Павлович

Отец ребёнка: Шабельский Павел Иванович

Смерть
30.01.1905
Похороны
Неизвестно

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