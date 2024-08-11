Шабельская (Крюкова) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения28.02.1858
Дата смерти30.01.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1858
Бракосочетание
После 1884
Рождение ребёнка
25.04.1885
Сын: Шабельский Владимир Павлович
Отец ребёнка: Шабельский Павел Иванович
Рождение ребёнка
21.04.1886
Дочь: (Шабельская) Елена Павловна
Отец ребёнка: Шабельский Павел Иванович
Рождение ребёнка
19.10.1887
Отец ребёнка: Шабельский Павел Иванович
Смерть
30.01.1905
Похороны
Неизвестно