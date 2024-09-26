Волобуева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волобуев Михаил Вячеславович
Отец ребёнка: Волобуев Вячеслав Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волобуева Надежда Вячеславовна
Отец ребёнка: Волобуев Вячеслав Владимирович