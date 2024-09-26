Волобуева Татьяна 1952 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВолобуева Татьяна

Волобуева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волобуев Вячеслав Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волобуев Михаил Вячеславович

Отец ребёнка: Волобуев Вячеслав Владимирович

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волобуева Надежда Вячеславовна

Отец ребёнка: Волобуев Вячеслав Владимирович

Саранск, Саранск, Республика Мордовия

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