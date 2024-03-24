Малышев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Военная служба
13.07.1941
Сокольский РВК
красноармеец
Военная служба
16.08.1941
Ленинградский военно-пересыльный пункт, Ленинградская обл., г. Ленинград
прибыл 12.08.1941 из эвакуационный госпиталь 2019 (ЭГ 2019) после болезни. до этого служил в 561 гаубичный артиллерийский полк 111 стрелковой дивизии (I) (561 гап) . отправлен в 78 запасной стрелковый... Показать все
Военная служба
15.03.1943
выбыл в госпиталь 1014 из Госпиталь: ЭГ 1170.
Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 106 автоб Судьба: тыл (эвакуирован, отправлен на дальнейшее лечение в тыл или другой госпиталь)
Смерть
Неизвестно