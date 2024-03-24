Малышев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалышев Иван Иванович

Малышев Иван Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Малышев (малышов) Иван Викторович

Мать: Малышева Екатерина Иполитовна

Военная служба
13.07.1941
Сокольский РВК
красноармеец
Военная служба
16.08.1941
Ленинградский военно-пересыльный пункт, Ленинградская обл., г. Ленинград
прибыл 12.08.1941 из эвакуационный госпиталь 2019 (ЭГ 2019) после болезни. до этого служил в 561 гаубичный артиллерийский полк 111 стрелковой дивизии (I) (561 гап) . отправлен в 78 запасной стрелковый... Показать все
Военная служба
15.03.1943
выбыл в госпиталь 1014 из Госпиталь: ЭГ 1170.
Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 106 автоб Судьба: тыл (эвакуирован, отправлен на дальнейшее лечение в тыл или другой госпиталь)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close