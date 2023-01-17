Востриков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти10.08.1905
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Востриков Степан (Стефан)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1890
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Астраханская губ., Царевский уезд, с. Владимировка, сл-да Владимировка
Рождение ребёнка
08.02.1893
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Астраханская губ., Царевский уезд, с. Владимировка, сл-да Владимировка
Рождение ребёнка
25.05.1900
Дочь: Таисия
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Астраханская губ., Царевский уезд, с. Владимировка, сл-да Владимировка, Соляная пристань
Рождение ребёнка
09.05.1902
Сын: Востриков Николай
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Астраханская губ., Царевский уезд, с. Владимировка, сл-да Владимировка, Соляная пристань
Рождение ребёнка
31.10.1904
Дочь: Иулиания
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Астраханская губ., Царевский уезд, с. Владимировка, сл-да Владимировка, Соляная пристань
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Ивановна
Смерть
10.08.1905
Астраханская губ., Царевский уезд, с. Владимировка, сл-да Владимировка