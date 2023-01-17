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Востриков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

10.08.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Востриков Степан (Стефан)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1890

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Астраханская губ., Царевский уезд, с. Владимировка, сл-да Владимировка
Рождение ребёнка
08.02.1893

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Астраханская губ., Царевский уезд, с. Владимировка, сл-да Владимировка
Рождение ребёнка
25.05.1900

Дочь: Таисия

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Астраханская губ., Царевский уезд, с. Владимировка, сл-да Владимировка, Соляная пристань
Рождение ребёнка
09.05.1902

Сын: Востриков Николай

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Астраханская губ., Царевский уезд, с. Владимировка, сл-да Владимировка, Соляная пристань
Рождение ребёнка
31.10.1904

Дочь: Иулиания

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Астраханская губ., Царевский уезд, с. Владимировка, сл-да Владимировка, Соляная пристань
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Ивановна

Смерть
10.08.1905
Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Астраханская губ., Царевский уезд, с. Владимировка, сл-да Владимировка
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