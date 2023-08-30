Шаршавина Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Шаршавин Иван Никифоров
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Рыжкова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Шаршавин Иван Никифоров
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шаршавин Василий Иванович
Отец ребёнка: Шаршавин Иван Никифоров
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Шаршавина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Шаршавин Иван Никифоров
Рождение ребёнка
17.05.1858 ст.
Дочь: Шаршавина Елена Ивановна
Отец ребёнка: Шаршавин Иван Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно