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Шаршавина Марья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Шаршавин Иван Иванович

Отец ребёнка: Шаршавин Иван Никифоров

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Рыжкова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Шаршавин Иван Никифоров

Рождение ребёнка
1849

Сын: Шаршавин Василий Иванович

Отец ребёнка: Шаршавин Иван Никифоров

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Шаршавина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Шаршавин Иван Никифоров

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1858 ст.

Дочь: Шаршавина Елена Ивановна

Отец ребёнка: Шаршавин Иван Никифоров

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаршавин Иван Никифоров

Смерть
Неизвестно
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