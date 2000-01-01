Бурдули Лали Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдули Лали Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1954

Отец: Марсагишвили Владимир Арсенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1977

Дочь: Сойченкова Ия Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.04.1980

Дочь: Сонина Марина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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