Бурдули Лали Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1954
ПолЖенский
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1954
Отец: Марсагишвили Владимир Арсенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1977
Дочь: Сойченкова Ия Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.04.1980
Дочь: Сонина Марина Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан