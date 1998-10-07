Кузьмин Александр Федорович 20.08.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьмин Александр Федорович

Место рождения

Царево, Ливенский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

20.08.1916

Дата смерти

07.10.1998

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
20.08.1916

Отец: Кузьмин Федор Моисеевич

Мать: Кузьмина Елизавета Ивановна

Царево, Ливенский уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.10.1998
Москва, город федерального значения Москва

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