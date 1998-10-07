Кузьмин Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения20.08.1916
Дата смерти07.10.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.10.1998