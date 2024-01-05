Тесленко Наталья Александровна
женский, родилась 20.06.1975, Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
ОтецТесленко Александр Петрович28.02.1939 г.р.
МатьТесленко (Савеленко) Любовь Петровна20.07.1941 г.р.
Супруги
Громов Дмитрий Геннадьевич08.07.1966 г.р.
Дети
Громова Анна Дмитриевна07.09.2011 г.р.
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Место
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Рождение
20.06.1975
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.09.2011
Дочь: Громова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Громов Дмитрий Геннадьевич
Бракосочетание
02.08.2015
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край