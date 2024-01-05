Тесленко Наталья Александровна 20.06.1975 — найти родственников по фамилии на Familio

Тесленко Наталья Александровна

Автор
НТ
Тесленко Н.

женский, родилась 20.06.1975, Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Отец
Тесленко Александр Петрович28.02.1939 г.р.
Мать
Тесленко (Савеленко) Любовь Петровна20.07.1941 г.р.
Супруги
Громов Дмитрий Геннадьевич08.07.1966 г.р.
Дети
Громова Анна Дмитриевна07.09.2011 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1975

Отец: Тесленко Александр Петрович

Мать: Тесленко (Савеленко) Любовь Петровна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Рождение ребёнка
07.09.2011

Дочь: Громова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Громов Дмитрий Геннадьевич

Бракосочетание
02.08.2015

Муж: Громов Дмитрий Геннадьевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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