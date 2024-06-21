Аносов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1912
Дата смерти25.06.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1912
Отец: Аносов Иван
Мать: Аносова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аносова (Попова) Евдокия
Рождение ребёнка
14.04.1940
Туголуково, Россия
Военная служба
1941
Туголуковский РВК
ст. сержант
Демобилизация
14.04.1942
эвакуационный госпиталь 3975
Последнее место службы: 1906 сп
Рождение ребёнка
08.02.1947
Рождение ребёнка
11.07.1954
Дочь: (Аносова) Лидия
Мать ребёнка: Аносова (Попова) Евдокия
Смерть
25.06.1987