Аносов Александр 13.11.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аносов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1912

Дата смерти

25.06.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1911 г.р.

Дети

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1954 г.р.
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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1912

Отец: Аносов Иван

Мать: Аносова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аносова (Попова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аносова (Попова) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аносова (Попова) Евдокия

Рождение ребёнка
14.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аносова (Попова) Евдокия

Туголуково, Россия
Военная служба
1941
Туголуковский РВК
ст. сержант
Демобилизация
14.04.1942
эвакуационный госпиталь 3975
Последнее место службы: 1906 сп
Рождение ребёнка
08.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аносова (Попова) Евдокия

Чикаревка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.07.1954

Дочь: (Аносова) Лидия

Мать ребёнка: Аносова (Попова) Евдокия

Смерть
25.06.1987
Чикаревка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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