Николаев Константин Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Константиновна
Мать ребёнка: Николаева Христина Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Николаева Павел Константинович
Мать ребёнка: Николаева Христина Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Николаев Николай Констнтинович
Мать ребёнка: Николаева Христина Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Марья Константиновна
Мать ребёнка: Николаева Христина Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Николаев Никанор Константинович
Мать ребёнка: Николаева Христина Ивановна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Александра Константиновна
Мать ребёнка: Николаева Христина Ивановна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Николаев Максим Константинович
Мать ребёнка: Николаева Христина Ивановна
Смерть
Неизвестно