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Николаев Константин Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Николаев Алексей Антонович

Мать: Николаева Анисья Григорьевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Константиновна

Мать ребёнка: Николаева Христина Ивановна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Николаева Павел Константинович

Мать ребёнка: Николаева Христина Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Николаев Николай Констнтинович

Мать ребёнка: Николаева Христина Ивановна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Марья Константиновна

Мать ребёнка: Николаева Христина Ивановна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Николаев Никанор Константинович

Мать ребёнка: Николаева Христина Ивановна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Александра Константиновна

Мать ребёнка: Николаева Христина Ивановна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Николаев Максим Константинович

Мать ребёнка: Николаева Христина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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