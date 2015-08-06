Ларин Роман Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларин Роман Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.2015

Пол

Мужской

Отец

1984 г.р.

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.2015

Отец: Ларин Игорь Владимирович

Мать: Ларина Ольга

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